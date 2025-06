Motorista fica pendurado em ponte após perder controle de direção na MS-141

Um motorista, que não teve o nome divulgado, escapou por pouco de cair de uma ponte localizada na MS-141, próximo à cidade de Ivinhema. O acidente aconteceu na noite de domingo (8).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ivinotícias, a vítima seguia em uma pick-up Fiat Strada quando acabou perdendo o controle de direção, bateu no guard rail e derrubou parte da mureta de concreto da ponte, que passa sobre o córrego Vitória.

Por conta do acidente, a parte dianteira do veículo ficou suspensa sobre o córrego. Com a força do impacto, os airbags foram acionados, mas felizmente o motorista não sofreu ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. Não há informações se chovia no momento do acidente.

