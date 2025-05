Motorista fica presa em carro após acidente grave em Corumbá

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, ficou presa em um carro após um grave acidente ocorrido na tarde de sábado (10), na Rua 15 de Novembro, no bairro Popular Velha, em Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou usar um desencarcerador para abrir a porta do motorista e realizar a extração em bloco (procedimento que preserva a posição da vítima durante a remoção).

A vítima apresentava dores na perna direita e na região da cabeça, mas estava consciente, orientada e com sinais vitais estáveis.

Após ser imobilizada, ela foi transportada pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Pronto-Socorro Municipal. O outro motorista não se feriu, segundo os bombeiros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também