Motorista fica preso às ferragens ao colidir carreta em veículo parado na MS-306

Durante o sistema "pare e siga" na MS-306, um acidente congestionou a via na tarde de ontem (12), e deixou um homem preso às ferragens de uma carreta entre Chapadão do Sul e Costa Rica.



Conforme informações do Portal Jovem Sul, o condutor da carreta furgão carregada com carnes que vinha de Mato Grosso, com sentido a Chapadão, não viu o trânsito parado e não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira de outro caminhão.



Com o impacto o motorista ficou preso às ferragens, mas foi socorrido consciente e orientado pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe da Way-306 ao Pronto Atendimento Médico do Hospital Municipal de Chapadão do Sul.



A Concessionária Way 306 mantém obras ao longo da rodovia passando por quatro municípios nesta semana. Os motoristas devem ter atenção redobrada nos trechos de pare e siga.

