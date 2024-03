Motorista fica preso Ã s ferragens apÃ³s acidente que envolveu trÃªs carretas na BR-163

Um motorista, ainda não identificado, ficou ferido e precisou ser socorrido após um acidente que envolveu três carretas no KM-374, da BR-163, em Nova Alvorada do Sul, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20). Uma grande quantidade de materiais para construção ficou espalhada na pista.

Ainda sem detalhes a respeito da dinâmica do acidente, sabe-se apenas que os três veículos estavam próximo a cidade quando a colisão aconteceu.

O site Alvorada Informa, esteve no local, apurando que um dos veículos estava carregado com materiais para construção, que ficou esparramado na pista. A outra carreta transportava farelo, e por conta do acidente acabou saindo da pista, deixando o motorista preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros e as equipes da CCR MSVias estão no local neste momento, fazendo a limpeza da pista. O trânsito está interditado nos dois sentidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também