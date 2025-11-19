Motorista fica preso às ferragens após bater caminhão em poste de luz em Dourados

Um motorista ficou preso às ferragens de um caminhão após perder o controle da direção e colidir violentamente contra um poste de luz, localizado na entrada da Vila São Pedro, em Dourados. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o condutor ficou consciente e orientado dentro do veículo, enquanto aguardava as equipes de socorro chegarem.

Por danificar o poste de luz e os fios eletrificados caírem sobre o caminhão, foi preciso acionar a concessionária de energia para interromper o fornecimento na região e o resgate ser realizado.

Devido à colisão, a parte frontal do caminhão ficou destruída com o impacto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também