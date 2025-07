Motorista fica preso em caminhão após área externa ficar energizada em Ponta Porã

Um caminhoneiro, de 51 anos, ficou horas presos em um caminhão após romper a fiação da rede elétrica na manhã desta sexta-feira (4), no centro comercial localizado na Rua Visconde de Taunay, em Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, a Energisa foi acionada e solicitou que o homem ficasse dentro do veículo, uma vez que a área externa ficou energizada por conta do contato com a rede elétrica.

Foi necessário cortar o fornecimento de energia, seguindo corretamente o procedimento de segurança, sem necessidade de remoção forçada do motorista. O caminhão transportava carga de produtos químicos, o que levou à adoção de protocolos específicos de segurança no local.

Não houve registro de feridos, e a situação foi controlada após o desligamento da rede e a remoção segura do veículo.

