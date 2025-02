Motorista fico preso as ferragens de carro e morre após acidente grave na BR-262

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu durante um grave acidente ocorrido na madrugada deste domingo (16), na BR-262, em Terenos.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava em um Chevrolet Celta quando acabou colidindo contra um Fiat Argo.

Por conta da dinâmica do acidente, o motorista do celta ficou preso as ferragens, com ferimentos graves pelo corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, fazendo o restante do homem. Porém, apesar das manobras, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O motorista do Argo, de 55 anos, não tinha ferimentos graves pelo corpo, mas como estava com dores na região do tórax precisou ser levado para a Santa Casa de Campo Grande.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais.

