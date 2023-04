Motorista foge após acidente deixando fuzil e 180 kg de drogas para trás em MS

Mais de 180 kg de droga e um fuzil cal. 762 foram apreendidos durante a tarde de quinta-feira (20), em Iguatemi. O motorista fugir após perder o controle do veículo e se acidentar.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) fazia fiscalização na região quando avistou uma caminhonete Chevrolet S10 preta. Ao dar ordem de parada, o condutor desobedeceu e começou a fugir sentido Naviraí.

Ao tentar fazer uma curva, o motorista perdeu o controle de direção e acabou saindo da pista, colidindo contra uma cerca. Após isso, ele fugiu a pé pela mata.

Durante vistoria ao veículo foi encontrado um fuzil cal. 762, com quatro munições intactas, além de vários entorpecentes, sendo 170 kg de maconha, 19 kg de skank e 1 kg de cloridrato de cocaína.

Apesar de realizarem buscas nas imediações, o autor não foi localizado. A droga, o fuzil e o veículo foram recolhidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ R$ 680 mil.

