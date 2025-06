Motorista foge após atropelar adolescentes de 12 anos em avenida de Chapadão do Sul

Duas adolescentes, de 12 anos, foram atropeladas enquanto atravessavam a Avenida Mato Grosso do Sul, no cruzamento com a Avenida Goiás na faixa de pedestres. O caso aconteceu no começo da noite de sexta-feira (6), mas foi divulgado apenas nesta segunda-feira (9), pela Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas por volta das 18h para atender um sinistro de trânsito. Ao chegar no local indicado, foram informados que as vítimas estavam atravessando a avenida na faixa, quando foram atropeladas por uma Fiat Strada.

Depois de causar o acidente, o motorista fugiu do cruzamento sem prestar socorro as vítimas. As menores foram socorridas por populares e levadas para o hospital municipal, onde receberam atendimento médico especializado.

Os militares chegaram a fazer diligências pela região, mas nenhum veículo suspeito foi localizado. O caso foi então registrado na delegacia da cidade e será investigado.

