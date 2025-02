Motorista foge após atropelar crianças a caminho da escola no Vida Nova

Duas crianças, de 6 e 12 anos, foram atropeladas perto da Escola Municipal Nerone Maiolino, no bairro Vida Nova, em Campo Grande, durante a manhã desta quarta-feira (19). O motorista do veículo, causador do acidente, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Nova Lima News, as meninas estavam em uma bicicleta, atravessando a Rua Galdino Afonso Vila, quando foram atingidas por um Chevrolet Corsa. Depois de atingir as menores, o condutor fugiu do local.

Populares ajudaram a socorrer as crianças até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A menina de 12 anos teve apenas escoriações pelo corpo, sendo liberada após avaliação. Enquanto isso, a pequena precisou ser levada para a Santa Casa, onde receberia atendimento médico especializado.

Ainda segundo o site, populares informaram que o condutor do veículo era de idade. O caso foi acompanhado pela mãe das vítimas e pela equipe de direção da escola.

Além do socorro, a Polícia Militar esteve presente no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

