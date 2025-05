Motorista foge após atropelar e matar ciclista na BR-267, em Bataguassu

O ciclista Vitor Pereira Correia, de 45 anos, morreu ao ser atropelado durante a noite de sexta-feira (9), na BR-267, em Bataguassu. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro à vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dá Hora Bataguassu, a vítima estava andando de bicicleta na altura do km 5, quando acabou sendo atingida por um carro. Por conta da colisão grave, o homem morreu ainda no local do acidente.

Ainda assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no endereço indicado pode apenas constatar o óbito da vítima.

Além do socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada, fazendo o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. O veículo que atropelou não teria parado no sinistro de trânsito e seguiu viagem.

O caso é investigado para localizar o condutor.

