Motorista foge após atropelar e matar ciclista na MS-386, em Amambai

Assunção Vargas, de 54 anos, morreu ao ser atropelado na MS-386, entre as cidades de Amambai e Ponta Porã, na noite de segunda-feira (14).

Conforme o boletim de ocorrência, um policial rodoviário estadual acionou a Polícia Civil pois na altura do km-37 o homem teria sido encontrado morto, próximo a segunda entrada da Aldeia Amambai.

Equipes do Corpo de Bombeiros também chegaram a ir até o endereço indicado, mas ao chegarem no local a vítima já estava sem vida. No local, não havia sinais do veículo que teria causado o acidente, uma vez que o condutor abandonou a cena.

Assunção, segundo o site A Gazeta News, estava preso desde 2015 após assassinar a esposa. No entanto, teria ganhado liberdade provisória e era monitorado pela tornozeleira eletrônica.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Amambai, como morte a esclarecer.

