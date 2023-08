Motorista foge após atropelar e matar homem na BR-163, em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um veículo na madrugada desta quinta-feira (24), na região da BR-163, próximo a Uniderp Agrárias, em Campo Grande. O motorista fugiu sem parar e prestar qualquer tipo de socorro.

A CCR MSVia chegou a ser acionada para o atendimento a vítima, no entanto, quando chegou, o homem já estava sem os sinais vitais. Ele apresentava diversas fraturas causadas devido ao atropelamento.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Civil esteve no local e não conseguiu visualizar vestígios como marcas de frenagens ou qualquer coisa do tipo. O acidente teria acontecido por volta das 3h50 da madrugada.

Ainda conforme o registro, não havia partes do possível veículo envolvido no acidente jogados pela pista, dificultando a identificação do carro.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve pelo local apurando as circunstâncias do ocorrido.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também