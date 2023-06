Motorista foge após atropelar e matar pedreste na rodovia BR-060

Um homem ainda não identificado foi morto na noite deste sábado (10), vítima de atropelamento na BR-060, sendo que o autor fugiu do local.



Conforme informações da Polícia Civil, o chamado na noite de ontem relatava que um homem estava caido na rodovia, no km 368 da BR-060, na zona rural de Campo Grande, vítima de homicídio.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e do Samu junto com a perícia técnica da Polícia Civil constataram que se tratava de um homem entre 55 a 60 anos. O homem foi encontrado caído no acostamento e não portava documento de identificação.

Diante dos fatos e evidências, foram constatadas a princípio os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente, de autoria desconhecida e tendo como vítima pessoa não identificada. O caso foi registrado na Depac Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também