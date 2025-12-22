Motorista foge após atropelar idosa no Vida Nova III

Uma idosa de 71 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um veículo na manhã de domingo (21), no bairro Vida Nova III, em Campo Grande. O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Trânsito, foi acionada para ir até a Rua Antônio Olegário de Lima, após a vítima ser atingida por um veículo Fiat Palio branco, que seguia no sentido norte-sul da via.

Após o impacto, o condutor do automóvel deixou o local sem oferecer qualquer tipo de assistência a idosa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhada à Santa Casa. Ela estava consciente e orientada, porém apresentava fratura completa de tíbia e fíbula na perna esquerda.

Segundo a polícia, o local do acidente já estava descaracterizado no momento da chegada da equipe. Familiares da vítima informaram que, por meio de câmeras de videomonitoramento da região, foi possível identificar a placa do veículo envolvido no acidente, além de danos visíveis na parte frontal e no retrovisor esquerdo do carro.

Com base nas informações repassadas, equipes da Polícia Militar localizaram o automóvel em uma residência na Rua Manche Catan David. No local, a proprietária informou que o carro havia sido emprestado ao filho, de 29 anos, devidamente habilitado. Segundo ela, o jovem retornou à residência com o veículo danificado e em seguida saiu do local em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

O Fiat Palio foi removido ao pátio do Detran-MS por medida administrativa e em razão da omissão de socorro. A proprietária do veículo foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também