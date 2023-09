Motorista foge após atropelar idoso na Gury Marques

Um morador de rua, de aproximadamente 65 anos, foi atropelado durante a manhã desta terça-feira (12), na Avenida Gury Marques, região do bairro Universitário, em Campo Grande. O motorista do carro teria fugido do local.

Segundo o apurado pelo JD1, ele andava pela avenida quando foi atingido por um carro de cor preta. O motorista fugiu do local após o atropelamento.

Uma enfermeira que passava pelo local parou para prestar os primeiros socorros, enquanto aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros. Uma equipe da Polícia Científica que também passava parou para ajudar no que fosse preciso.

Apesar de estar consciente, o idoso apresentava alguns ferimentos pelo corpo.

