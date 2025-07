Motorista foge após causar acidente e deixar motociclista ferido em Aquidauana

Um motorista, ainda não identificado, fugiu após atropelar uma motociclista na manhã deste sábado (12), na MS-345, em Aquidauana.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o acidente aconteceu a aproximadamente 5 quilômetros da cidade, sentido ao distrito Cipolândia. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão.

Ele então explicou para as autoridades que havia sido atingido por uma caminhonete, que fugiu após causar o acidente. O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Aquidauana.

