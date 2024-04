Motorista foge após matar jovem atropelado em Amambai

Um jovem, de 18 anos, morreu ao ser atropelado por um carro branco durante o começo da noite na MS-386, próximo a Aldeia Limão Verde, entre as cidades de Amambai e Tacuru. O acidente aconteceu no começo da noite de domingo (31).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu a cerca de 200 metros do primeiro quebra-molas que dá acesso a aldeia.

Para as autoridades, populares contaram que um carro branco passou pelo local em alta velocidade. Sendo que, em determinado momento, acabou atingindo a vítima e fugindo na sequência. O motorista teria ido sentido a cidade de Tacuru.

Na cena do crime, os policiais realizaram os trabalhos iniciais de investigação, antes de liberar o recolhimento do corpo.

O caso foi então registrado na Delegacia de Polícia Civil de Amambai, como morte a esclarecer.

