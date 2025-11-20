Motorista foge após passar o sinal vermelho e atropelar crianças em Três Lagoas

Um motorista atropelou duas crianças após furar o sinal vermelho no cruzamento das avenidas Eloy Chaves e Baldomero Leituga, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, durante a tarde de terça-feira (18).

Conforme o registro policial, divulgado pelo site TL Notícias, o Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo os pequenos e os encaminhado para o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, com escoriações pelo corpo.

Quando o Pelotão de Trânsito do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar) chegou ao local indicado, os dois já teriam sido levados para uma unidade de saúde. Testemunhas então detalharam que após o impacto o motorista não parou para prestar socorro as vítimas.

Por ter sido tudo muito rápido, os moradores da região não conseguiram anotar a placa do carro. O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

