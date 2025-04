Motorista foge da PRF e deixa carreta com 400 mil maços de cigarros estrangeiros em MS

Durante fiscalização na BR-376, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400 mil maços de cigarros encontrados em uma carreta na região de Nova Andradina.

Os policiais deram ordem de parada ao motorista da carreta que desobedeceu e iniciou uma fuga. O acompanhamento tático foi até a MS-473, onde o motorista saiu da pista invadindo uma plantação de cana-de-açúcar, oportunidade em que abandonou o veículo e fugiu a pé.

No reboque da carreta foi encontrada grande quantidade de cigarros de origem estrangeira e placas de identificação do Paraguai. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.

