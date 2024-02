Motorista foge de abordagem e abandona carro com quase R$ 500 mil em drogas

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), apreendeu uma carga de entorpecentes, avaliada em quase R$ 500 mil, na noite desta segunda-feira (12) na MS-386.

Os militares faziam abordagens para fiscalização de trânsito na rodovia quando, por volta das 20h45, deram ordem de parada para um HB20. Foi dado sinal de parada, porém, o condutor não respondeu.

Com apoio de uma equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Mundo Novo, a equipe do TOR realizou a abordagem do condutor, que evadiu a polícia em direção a vegetação local, abandonando o veículo e fugindo.

No carro, os policiais encontraram 191 quilos de substância análoga a maconha, com um prejuízo estimado em R$ 482 mil ao tráfico. Tanto o veículo quando os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também