Motorista foge sem prestar socorro após atropelar e matar idoso em Ponta Porã

Cepriano Paez Salinas, 63 anos, morreu ao ser atropelado durante de domingo (27), enquanto caminhava pela rodovia BR-463, região do Bairro São Tomaz, em Ponta Porã. O motorista do carro, causador do acidente, fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, após o acidente populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou a ir até o local, mas ao chegar, o idoso já estava sem sinais vitais. Além disso, familiares de Cepriano já estavam presentes, acompanhando os tramites legais a respeito do caso.

Equipes da Polícia Civil e Perícia Técnica também foram até o local. O filho da vítima contou que seu pai tinha ido fazer uma visita a filha, que mora as margens da rodovia. Ao voltar, ele acabou sendo atropelado.

Familiares detalharam ainda que após a colisão, o veículo quase capotou porque o motorista perdeu o controle de direção. Porém, acreditaram que o condutor não teria atingido nada, já que não viram ninguém caído na pista.

Já era por volta das 18h15, quando populares disseram ter encontrado o corpo de um homem caído, às margens da rodovia. Ao verificaram, os parentes de Cepriano o acharam sem vida.

O caso foi registrado na delegacia local e será investigado.

