Motorista foge sem prestar socorro após atropelar e matar pedestre na Capital

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um carro na madrugada deste domingo (7), na Avenida Duque de Caxias, em frente ao Assaí Atacadista, no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro e até o momento não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 7h moradores acionaram a polícia depois de encontrar a vítima, que aparenta ter entre 23 e 25 anos, caída ao chão.

No local, foram encontrados restos do retrovisor do veículo envolvido no acidente e do para-choque, de cor prata. O corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e identificação.

O motorista ainda não foi localizado e os policiais buscam imagens de câmeras de segurança próximo ao local para identificar o automóvel.

Segundo ainda o registro policial, há um radar eletrônico próximo ao local onde ocorreu o fato. Tudo indica que a vítima era um andarilho. O crime foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, com agravante pela falta de prestação de socorro.

Deixe seu Comentário

Leia Também