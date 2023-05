Motorista fugiu por 'medo de apanhar' após acidente que matou idoso no Nova Lima

O motorista, de 60 anos, que provocou o atropelamento e posteriormente a morte de Rúbens Ribeiro Machado, de 78 anos, no Nova Lima, se apresentou nesta segunda-feira (22) na delegacia e prestou esclarecimentos em referência ao acidente que aconteceu na noite da última quinta-feira (18) na Avenida Zulmira Borba.

Em virtude dos ferimentos, o idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte na Santa Casa de Campo Grande e o filho da vítima, registrou um boletim de ocorrência na Depac Cepol e o caso foi tratado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Acompanhado de uma advogada, o motorista da Fiat Strada explicou que ficou assustado com o acidente e fugiu do local por temer possíveis retaliações e apanhar de pessoas que poderiam estar exaltadas com a situação.

Ele também afirmou que foi surpreendido com a presença de Rúbens e que não teve chance de fazer nenhuma manobra para evitar o atropelamento.

À polícia, o condutor disse também estaria em uma velocidade baixa, aproximadamente uns 30 km/h, já que passou por um quebra-molas pouco antes do atropelamento e um dos motivos de não ter reação para evitar o acidente é que as luzes do veículo no sentido contrário, teriam atrapalhado sua visão.

O homem afirmou que ficou sabendo da morte de Rúbens pelo noticiário e entrando em desespero, decidiu procurar a advogada para que pudesse se apresentar e exclamar suas versões sobre o fato.

Acidente - Imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que houve o atropelamento e a fuga do motorista, até o momento não identificado. Ele conduzia uma Fiat Strada.

O idoso, além de ser atingido, é arrastado por alguns metros, quando fica imóvel no chão.

