Motorista fura blitz em alta velocidade com bebê e 16 latas de cerveja no carro em MS

Um veículo VW Parati com placas de Batayporã, furou uma blitz da Polícia Militar Rodoviária (PMR) por 25 quilômetros na MS-134, na noite de ontem (6), em Nova Andradina.



O motorista não obedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade sentido ao distrito de Nova Casa Verde. Ele conduziu o veículo por 25 quilômetros e parou, fugindo a pé por uma região de mata.



Aos policiais, os ocupantes do carro relataram que o motorista fugiu porque teria ingerido bebida alcoólica. Dentro do veículo foram encontradas 13 latas vazias e outras três ainda não consumidas.



Conforme o Jornal da Nova, o motorista cometeu várias infrações de trânsito durante a fuga, forçando ultrapassagens e ultrapassando em locais de faixas contínuas, colocando em risco o patrimônio e a integridade física dos demais usuários da via.



Os ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina O veículo foi apreendido e medidas administrativas referentes ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro) foram tomadas.

