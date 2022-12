Motorista fura sinal, bate em outro veículo e colide em muro na Capital

Uma mulher ficou ferida, na manhã desta sexta-feira (30), após colidir o veículo que conduzia, um Uno, cor vermelha, com um VW Voyage, cor prata, e em seguida bater de frente com um muro de um comércio na Avenida Júlio de Castilho, Vila Alba, em Campo Grande.

Conforme relatos de testemunhas, a motorista do Uno teria furado o sinal vermelho, vindo a colidir contra o Voyage e terminando com a frente batida no muro. A parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída com o impacto, a mulher ficou presa, mas conseguiu se retirar com ajuda de populares.

O Corpo de Bombeiro foi acionado, mas quando chegou no local a motorista já tinha sido socorrida por populares. O motorista do outro veículo não teve ferimento.

