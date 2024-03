Motorista ia buscar os filhos quando bateu carro em ônibus e morreu em Miranda

Saiba Mais Polícia Motorista morre ao bater carro em ônibus na BR-262, em Miranda

O homem, que morreu durante uma colisão entre o carro que ele conduzia e a um ônibus de viagem foi identificado como Ronaldo, conhecido na região de Miranda como ‘Branco’. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (28), entre Miranda e Bodoquena.

O site A Princesinha News, divulgou que Ronaldo estava acompanhado da esposa Patrícia dos Santos, de 32 anos, que acabou ficando presa às ferragens por conta da colisão.

Os dois seguiam para a Fazenda Santa Lurdes, localizada a 30 km de Miranda, para buscar os filhos, quando o acidente aconteceu.

Colisão – as equipes do Corpo de Bombeiros de Miranda foram acionados por volta das 19h para atender a ocorrência. Ao chegar no local, encontraram Ronaldo já sem vida.

Eles fizeram o socorro de Patrícia, a encaminhando para o Hospital Municipal de Miranda Renato Albuquerque Filho, com ferimentos na região dos braços e dor no tórax.

Mais cedo o JD1 noticiou que o ônibus estava levando passageiros da Bolívia. Por conta da colisão, três pessoas do veículo ficaram feridas, precisando serem socorridas pelas equipes de salvamento.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, realizando os levantamentos iniciais sobre a ocorrência.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Motorista morre ao bater carro em ônibus na BR-262, em Miranda

Deixe seu Comentário

Leia Também