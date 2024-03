Motorista morre ao bater carro em ônibus na BR-262, em Miranda

Um motorista, ainda não identificado, morreu depois de bater o carro que conduzia contra um ônibus de viagem na BR-262, entre Miranda e Bodoquena. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (28).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros ao site O Pantaneiro, o acidente aconteceu próximo ao km 563 e à base da PMA (Polícia Militar Ambiental). Quando as equipes chegaram ao local, o motorista já estava sem sinais vitais e a passageira, de 32 anos, estava presa as ferragens.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Miranda, com ferimentos pelos braços e dor no tórax.

Ainda segundo site, o ônibus estava levando passageiros da Bolívia. Por conta da colisão, três pessoas do veículo ficaram feridas, precisando serem socorridas pelas equipes de salvamento.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, realizando os levantamentos iniciais sobre a ocorrência.

