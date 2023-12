Motorista morre ao bater de frente com carreta na BR-262, em Miranda

Motorista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente na BR-262, próximo ao Passo do Lontra, em Miranda, na manhã desta quinta-feira (21). Ele teria colidido frontalmente o carro que dirigia contra uma carreta.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o homem estava em carro de passeio, quando na altura do km-623 colidiu contra a carreta. Por conta do impacto, o veículo menor ficou completamente destruído e o motorista preso as ferragens, morrendo ainda no local.

A carreta saiu da pista, caindo em uma ribanceira. No entanto, o condutor não teve ferimentos.

Após a batida, o trânsito no local chegou a ficar lento. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve na cena do acidente, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também