Motorista morre ao bater de frente com carreta na BR-262, em Três Lagoas

Homem ainda não identificado morreu na tarde desta segunda-feira (24) após acidente de trânsito registrado na BR-262, em Três Lagoas. Ele acabou colidindo o carro de passeio contra uma carreta carregada com eucalipto.

O veículo de carga ainda pegou fogo após a batida. De acordo com o site Rádio Caçula, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o condutor da carreta, apesar do incêndio, conseguiu sair do veículo antes que o fogo se alastrasse e não sofreu ferimentos.

Em decorrência do acidente, a rodovia foi totalmente interditada e registra um congestionamento de aproximadamente 2 quilômetros. Ainda não há previsão de liberação do trecho.

