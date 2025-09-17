Motorista morre ao bater na traseira de uma carreta em Paraíso das Águas

Um motorista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente ocorrido no começo da tarde desta quarta-feira (17) na MS-320, no distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas.

Conforme as informações policiais divulgadas inicialmente, ele seguia em uma carreta quando acabou colidindo na traseira de outra que trafegava na sua frente. Ambos os veículos pertencem a mesma empresa.

No momento que a carreta da frente reduziu para passar em um quebra-molas, o condutor que faleceu preso às ferragens não conseguiu evitar a batida e a atingiu na traseira.

O Corpo de Bombeiros e outras autoridades foram acionadas para acompanhar o caso. Neste momento, é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica para fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Segundo o site BNC Notícias, o condutor que faleceu era natural do interior do Paraná.

