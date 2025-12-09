Menu
Motorista morre ao capotar carro durante acidente na MS-162

A passageira do veículo foi socorrida ainda com vida e levada para um hospital da região

09 dezembro 2025 - 17h43Brenda Assis

Homem, de 46 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na MS-162, entre Dois Irmãos do Buriti e o Distrito de Quebra Coco, na tarde desta segunda-feira (8).

Conforme as informações policiais, as equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada e ao chegar no local indicado encontrou a caminhonete do homem capotada às margens da rodovia.

Apesar da tentativa de socorro, o condutor faleceu ainda no local do acidente. Enquanto isso, a passageira foi socorrida e levada para o Hospital Municipal da cidade, sendo transferida ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica detalhada.

Apesar da dinâmica do acidente ser incerta, a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle de direção e capotando o veículo ao sair da pista.

