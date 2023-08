Motorista morre ao ser arremessado para fora de carro durante capotamento em Nioaque

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após se acidentar e ser jogado para fora do carro na tarde de segunda-feira (21), na BR-149, entre as cidades de Nioaque e Anastácio.

Conforme o site Jardim MS News, o morador do Nioaque, em Nioaque, teria pedido o controle de direção, fazendo o carro sair da pista e capotar diversas vezes às margens da rodovia.

Por conta do capotamento, a vítima foi arremessada para fora do veículo, ficando debaixo do carro. O socorro chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência. O corpo de homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames.

Deixe seu Comentário

Leia Também