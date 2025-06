Motorista morre ao ser atingido por peça de caminhão solta na BR-262, em Três Lagoas

Hemerçon Bruno Pazini de Oliveira, de 26 anos, morreu após o carro que ele conduzia ser atingido por uma peça metálica que se desprendeu de uma carreta em movimento na BR-262, em Três Lagoas. O acidente aconteceu durante a tarde de sábado (31).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RCN 67, o rapaz seguia com o veículo atrás da carreta quando a peça, conhecida como campana de freio, se soltou e atravessou o para-brisa do carro, atingindo a cabeça de Hemerçon. Por conta disso, ele faleceu ainda no local.

Em estado de choque, por conta da cena, a mãe e a esposa do rapaz foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo levadas para o Hospital da Cassems.

Segundo informações preliminares, o condutor da carreta envolvida no acidente não teria percebido o desprendimento da peça e, até o momento, não foi identificado. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local, realizando o controle do tráfego e preservando a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Criminal, que efetuaram os levantamentos necessários.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil, que investigará a origem da peça metálica, possíveis falhas mecânicas e buscará a identificação do motorista da carreta.

