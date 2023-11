Motorista morre ao ser decapitado durante acidente na BR-163, em Campo Grande

Um acidente gravíssimo terminou com a morte de três pessoas durante o começo da tarde deste domingo (12), na BR-163, próximo a região do bairro Moreninhas, em Campo Grande. Os motoristas de duas carretas morreram carbonizados, enquanto a terceira vítima, que era condutor de uma Fiat Toro, morreu ao ser decapitado.

Conforme as informações iniciais apuradas pela reportagem, outras duas pessoas, uma mulher e uma criança que estavam na Toro, foram socorridas em estado grave. Até o momento, a identidade das vítimas não chegou a ser divulgada pelas autoridades.

A dinâmica do acidente esta sendo apurada. Porém, testemunhas afirmaram que a Toro estava seguindo sentido Três Lagoas quando tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido. No entanto, ele foi surpreendido por uma carreta que seguia no sentido contrário.

O caminhoneiro chegou a tentar desviar, mas acabou colidindo contra a Toro e outro veículo de grande porte. Devido a colisão, as duas carretas pegaram fogo instantaneamente, matando os condutores.

O motorista da caminhonete acabou sendo decapitado durante a batida, morrendo na hora. Informações iniciais apontam que ele viajava com outras duas pessoas, sendo uma criança e uma mulher, que foram socorridas em estado gravíssimo.

Os três veículos ficaram completamente destruídos com a colisão. As duas faixas da BR-163 foram interditadas para que as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, CCR MSVia, Perícia e Polícia Civil trabalhem no local.

