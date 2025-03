Motorista morre ao ser jogado para fora de carro durante capotamento na BR-262

Vidal Gomes, de 63 anos, morreu ao ser arremessado de carro durante um capotamento ocorrido na manhã de quinta-feira (20), na BR-262, já na saída para a cidade de Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, horas antes do acidente o homem foi visto nas intermediações do Assentamento Zumbi dos Palmares, visivelmente embriagado. Na ocasião, ele foi orientado a não pegar o carro.

Porém, ainda assim, ele resolveu pegar a estrada. Em determinado momento da viagem, ele perdeu o controle de direção do Volkswagen Gol que conduzia, invadiu a pista contrária, bateu na guia e acabou capotando por alguns metros antes de parar.

Por estar sem cinto de segurança, ele acabou sendo arremessado para fora do veículo. No Gol foram encontradas uma lata de cerveja vazia e uma garrafa de cachaça pela metade.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na 3° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, onde será investigado.

