Motorista morre ao ser jogado para fora de carro durante capotamento em Mundo Novo

Anderson Pereira de Lima morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (25), na cidade de Mundo Novo, a 458 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Maranata Notícias, Anderson voltava da ‘prainha’ da cidade, em alta velocidade, quando perdeu o controle de direção e acabou capotando várias vezes.

Durante o acidente, seu corpo foi arremessado para fora do veículo, que parou em uma área de mata localizada as margens da via.

O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

