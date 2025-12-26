Menu
Menu Busca sexta, 26 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Motorista morre ao ser jogado para fora de carro durante capotamento em Mundo Novo

O veículo parou as margens da rodovia, completamente destruído

26 dezembro 2025 - 08h24Brenda Assis
Anderson foi encontrado para fora do veículoAnderson foi encontrado para fora do veículo   (Marana Notícias)

Anderson Pereira de Lima morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (25), na cidade de Mundo Novo, a 458 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Maranata Notícias, Anderson voltava da ‘prainha’ da cidade, em alta velocidade, quando perdeu o controle de direção e acabou capotando várias vezes.

Durante o acidente, seu corpo foi arremessado para fora do veículo, que parou em uma área de mata localizada as margens da via.

O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Ladrão furta carro, tenta fugir da PM e acaba preso ao bater em viatura em Nova Andradina
Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju
Polícia
Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Motociclista de 68 anos morre meses após acidente em Campo Grande
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Homem é assassinado com facada no pescoço em Paranhos
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Foto: Reprodução
Polícia
Bombeiros combatem incêndio em oficina de motos em Sidrolândia
O suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá
Polícia
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos
Polícia
CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo