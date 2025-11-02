Motorista morre ao tombar caminhão após usar drogas entre Inocência e Paranaíba,

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um caminhão-trator com semirreboque capotar na MS-240, entre Inocência e Paranaíba, na madrugada deste domingo (2).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. A passageira também ficou presa dentro da cabine, mas foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Paranaíba.

A mulher informou que ambos haviam consumido álcool e drogas antes do acidente. Policiais encontraram latas de cerveja dentro da cabine.

O local foi liberado após a perícia da Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também