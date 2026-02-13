Menu
Menu Busca sexta, 13 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Motorista morre ao tombar caminhão boiadeiro em Três Lagoas

A cabine do veículo teria sido completamente esmagada durante o acidente

13 fevereiro 2026 - 14h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na madrugada de hojeO acidente aconteceu na madrugada de hoje   (Reprodução/JPNews)

Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu ao tomar o caminhão que conduzia durante a madrugada desta sexta-feira (13), no km 300 da BR-158, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site JPNews, o condutor viajava um reboque Scania que puxava uma carreta boiadeira carregada com gado. Ao fazer uma curva à esquerda, o motorista teria perdido o controle da direção. Por conta disso, acabou tombando para o lado direito da pista.

Com o impacto, a cabine do caminhão foi esmagada, e o condutor ficou preso às ferragens e faleceu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Parte dos animais transportados se espalhou pela rodovia. Motoristas que passavam pelo trecho acionaram a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte do rapaz.

A área foi então isolada até chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizou os atendimentos necessários no local.

A PRF atuou na contenção dos animais e no controle do tráfego até a liberação total da via.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Criança de 4 anos morre em incêndio na fronteira
Polícia
VÍDEO: Criança de 4 anos morre em incêndio na fronteira
Idoso é preso por assédio ao mostrar pênis para adolescente em Laguna Carapã
Polícia
Idoso é preso por assédio ao mostrar pênis para adolescente em Laguna Carapã
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Jovem morde pai até arrancar pedaço e acaba preso em Dourados
O ataque aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Cachorro é morto ao ser atacado por pit bulls no Nova Lima
O doguinho está bem cuidado e é dócil
Polícia
VÍDEO: Doguinho é encontrado no Parque dos Poderes durante a chuva
Carnaval acontece em várias cidades do Estado
Polícia
PM orienta foliões para evitar furtos e reforça 'não é não' durante Carnaval em MS
Preso conversa via celular com pessoa externa - Foto: Reprodução
Polícia
Preso expõe esquema de aluguel de celular dentro de cadeia em Mato Grosso do Sul
Guilherme já havia sido procurado por homicídios
Polícia
'Dom' tenta fugir da abordagem, enfrenta PM e morre em confronto em Três Lagoas
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Homem morre dias após sofrer choque e cair de altura de 10 metros em Corumbá
Polícia
Homem morre dias após sofrer choque e cair de altura de 10 metros em Corumbá

Mais Lidas

Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital