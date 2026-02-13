Motorista morre ao tombar caminhão boiadeiro em Três Lagoas

Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu ao tomar o caminhão que conduzia durante a madrugada desta sexta-feira (13), no km 300 da BR-158, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site JPNews, o condutor viajava um reboque Scania que puxava uma carreta boiadeira carregada com gado. Ao fazer uma curva à esquerda, o motorista teria perdido o controle da direção. Por conta disso, acabou tombando para o lado direito da pista.

Com o impacto, a cabine do caminhão foi esmagada, e o condutor ficou preso às ferragens e faleceu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Parte dos animais transportados se espalhou pela rodovia. Motoristas que passavam pelo trecho acionaram a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte do rapaz.

A área foi então isolada até chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizou os atendimentos necessários no local.

A PRF atuou na contenção dos animais e no controle do tráfego até a liberação total da via.

