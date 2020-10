Motorista morre após acidente na BR-163

Um acidente entre um caminhão e um carro na última sexta-feira (23), na BR-163, acabou matando o condutor Faustino Brites, 55 anos, por decorrência das lesões causadas durante a batida.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estaria retornando do município Bandeirantes para Campo Grande, quando ao fazer uma conversão indevida e colidiu de frente com um caminhão no KM 503, município de Jaraguari.

Faustino chegou a ser socorrido pela equipe de CCR/MS Via e encaminhado para o hospital da Santa Casa em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na tarde desta sexta-feira.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro.

