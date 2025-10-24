Menu
Polícia

Motorista morre após bater contra carreta na BR-163, em Coxim

Hélio Brito era bastante conhecida na região, uma vez que trabalhava como representante de vendas de painéis solares na região

24 outubro 2025 - 14h11Brenda Assis     atualizado em 24/10/2025 às 14h26
A vítima ficou presa às ferragensA vítima ficou presa às ferragens   (Reprodução/Coxim Agora)

Hélio Brito Barbosa, de 57 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (24) no km 731 da BR-163, em Coxim.

Conforme as informações policiais, ele era condutor de Ford Ka e seguia sentido Sul–Norte da rodovia. Porém, acabou colidindo contra uma carreta que trafegava na direção contrária.

Por conta da batida, Hélio faleceu ainda no local, preso às ferragens do veículo, que ficou complemente destruído. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, para fazer o desencarceramento da vítima.

Segundo o site Coxim Agora, a vítima era bastante conhecida na região, uma vez que trabalhava como representante de vendas de painéis solares na região.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi até o local, junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido.

