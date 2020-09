Motorista morre após capotar caminhão

O motorista, Rodrigo Bertoldo Botelho de 36 anos, morreu no final da tarde deste sábado (05), após perder o controle da direção do veículo que conduzia e capotar na MS-436, em Figueirão.

O acidente ocorreu no km-116 e a equipe da Polícia Civil de Camapuã esteve no local. Conforme apurado, Rodrigo dirigia uma caminhonete Toyota Hilux, quando perdeu o controle da direção e o carro capotou. Ele morreu no local.

O caso foi registrado como acidente com vítima fatal, provocado pela própria vítima. Porém, as circunstâncias do acidente serão apuradas.

