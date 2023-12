Motorista morre após colidir carro com cigarros contrabandeados em ônibus na BR-060

Motorista, de 21 anos, que não teve sua identificação revelada, morreu nas primeiras horas da manhã deste sábado (9) após colidir violentamente um Chevrolet Astra na lateral de um ônibus do transporte coletivo na rodovia BR-060, no trecho entre Campo Grande e Sidrolândia. O condutor estava em altíssima velocidade quando houve o acidente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ônibus estava seguindo no sentido de Campo Grande para Sidrolândia, mas em determinado momento realizou uma conversão à esquerda para acessar uma estrada vicinal.

No registro policial, salienta-se que o local onde houve a manobra é permitida, pois a faixa é seccionada. Contudo, assim que terminou de realizar a conversão, o ônibus foi atingido de forma violenta pelo condutor do Astra que vinha em uma velocidade compatível a 150 km/h.

A Polícia Científica notou que havia uma marca de frenagem de 125 metros, indicando a alta velocidade do carro. Com o impacto, o ônibus chegou a ser deslocado a quase um metro do local da batida.

Após a investigação preliminar no veículo, foram encontrados vários cigarros contrabandeados e cargas de veneno, possivelmente agrotóxico, que foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e encaminhados para a Receita Federal.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na delegacia de plantão.

