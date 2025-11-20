Menu
Motorista morre após colisão frontal entre carros na BR-267

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira

20 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
A vítima era motorista do carroA vítima era motorista do carro   (Reprodução/Da Hora Bataguassu )

Um motorista, ainda não identificado, morreu ao colidir frontalmente contra outro carro no km 62 da BR-267, em Bataguassu. 

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Da Hora Bataguassu, a vítima seguia em um Chevrolet Tracker quando bateu frontalmente em um Hyundai Santa Fé. 

As equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas, junto com a Polícia Civil e as equipes de Perícia da cidade. 

Não chegou a ser divulgados se os ocupantes do outro veículo ficaram feridos. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

