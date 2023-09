Motorista morre após fugir de bloqueio policial e bater carro em poste

Um motorista, de 24 anos, morreu após furar uma barreira policial na MS-164 na tarde de terça-feira (26), nas proximidades do distrito Nova Itamarati, em Ponta Porã, e capotar o carro várias vezes depois de bater um poste. Ele estava com produtos contrabandeados no veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em um Fiat Uno azul, sentido Ponta Porã/Campo Grande. Em determinado momento, ao perceber a barreira policial no posto Aquidabã, realizou a conversão do veículo e retornou sentido Ponta Porã.

O motorista não esperava que outra barreira estava sendo feita a aproximadamente 1km do posto, na direção oposta. Sem escapatória, ele então furou o bloqueio passando pela lateral em alta velocidade.

Sem controle, contra o registro policial que o condutor teria saído da pista, vindo a colidir contra um poste. Ele acabou ficando com o corpo pendurado pera fora do veículo, que capotou algumas vezes, antes de parar às margens da rodovia.

Durante a fiscalização policial no Fiat Uno, foi constatado que estavam sendo transportados maços de cigarro e pneus contrabandeados. Os materiais foram recolhidos pela Polícia Militar e encaminhados para a Polícia Federal.

O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

