Motorista morre após invadir a pista contrária e bater em carreta na BR-163

Maria da Conceição Araújo, de 64 anos, a motorista morta durante um acidente grave no começo da tarde desta sexta-feira (8), na BR-163, saída de Dourados para Caarapó.

A vitima estaria em um Ford Ka branco, com placas de Campo Grande, quando acabou perdendo o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Neste momento, Maria colidiu frontalmente contra uma carreta câmara fria.

Por conta da gravidade da colisão, a frente do carro em que ela estava ficou completamente destruída. A vítima ficou presa às ferragens, morrendo antes mesmo da chegada do socorro, de acordo com o site Ligado Na Notícia.

Equipes da CCR MS Via, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também