Motorista morre após invadir a pista contrária e bater em viatura do SAMU na BR-262

O motorista Edson Dos Santos de Almeida, de 24 anos, morreu após colidir o Volkswagen Gol que estava contra uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) durante a noite de sexta-feira (5), na BR-262, na saída para Cuiabá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da viatura contou que seguiam pela BR-262 quando, ao passar pela Av. João Garcia Carvalho Filho, ouviu um barulho de freada de veículo visualizando então o Gol que trafegava no sentido contrário.

Sem ter saída, o condutor tentou jogar a viatura para a direita, porém ainda assim foi atingido pelo Gol na parte do eixo dianteiro e porta dianteira lado motorista. Com o impacto, a roda da ‘VTR’ foi arrancada e a frente do Gol ficou completamente destruída.

Edson ficou preso às ferragens, morrendo ainda no local do acidente. Os ocupantes da viatura, sendo dois socorristas, ficaram feridos e precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Campo Grande, com suspeita de fraturas, costelas quebradas e hemorragia.

A Perícia inicial indicou que o as marcas na pista confirmam a versão apresentada pelo motorista da viatura, pois foi constatado que o Gol invadiu a pista contrária.

Apesar de ter continuado no local e ajudado as equipes da Polícia Civil, CCR MSVia e da Perícia, o condutor da viatura estava em estado de choque, uma vez que viu os colegas de serviço serem hospitalizados. Ele se comprometeu a comparecer na delegacia para prestar mais esclarecimentos quando fosse necessário.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

