Polícia

Motorista morre carbonizado em acidente grave entre Campo Grande e Sidrolândia

Os ocupantes do outro veículo precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros

07 outubro 2025 - 14h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (WhatsApp/JD1)

Uma pessoa morreu carbonizada durante um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (7), na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.

Conforme o site Noticidade, uma Belina foi atingida na traseira por uma Chevrolet Meriva, enquanto seguiam no mesmo sentido da via. Por conta da colisão, a Meriva saiu da pista e acabou pegando fogo às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado, retirando os ocupantes da Belina de dentro do veículo, já que todos ficaram presos e tiveram ferimentos leves pelo corpo. Enquanto isso, outros militares realizaram o controle das chamas, que se espalhou pela vegetação.

Após o combate ao incêndio, uma pessoa ainda não identificada foi encontrada sem vida, e completamente carbonizada, dentro do veículo.

Além do socorro, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para atender o caso. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

