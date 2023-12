Motorista morre dias depois de colisão com caminhão boiadeiro

Jeremias José Domingos, de 32 anos, morreu quatro dias depois de colidir o carro que conduzia contra um caminhão boiadeiro, na BR-376, na zona rural da cidade de Ivinhema.

Conforme as informações iniciais, o acidente aconteceu na noite de quarta-feira (20). A vítima estava em um Fiat Siena, quando tentou fazer uma ultrapassagem mas acabou colidindo contra o caminhão.

O motorista foi chegou a ficar preso às ferragens, sendo socorrido com ferimentos graves, como traumatismo cranioencefálico (TCE), trauma no tórax, hematoma subgaleal, cortes no supercílio e ombro esquerdo, além de uma fratura fechada no fêmur. Ele foi resgatado, imobilizado e transportado para o Hospital Municipal de Ivinhema.

Porém, devido a gravidade dos ferimentos, Jeremias precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados. Ele ficou então internado até a noite do dia (24), quando faleceu.

O motorista do caminhão, que estava carregado no momento do acidente, não sofreu ferimentos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

