Motorista morre dias depois de sofrer acidente na MS-295, em Paranhos

O motorista Ediclecio Alves dos Santos, de 43 anos, morreu dias após ficar internado no Hospital da Vida, em Dourados, devido a um grave acidente ocorrido no dia 4 de agosto na MS-295, próximo ao km 20, em Paranhos.
Conforme as informações do site Dourados News, o homem era condutor de uma Volkswagen Kombi. Ele seguia pela rodovia quando acabou sendo atingido na traseira por uma caminhonete Toyota Hilux.
Após o acidente, ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde em Paranhos. No entanto, precisou ser encaminhado para o Hospital da Vida devido a gravidade do seu estado de saúde.
Após 16 dias de internação, ele acabou não resistindo aos ferimentos causados no acidente e faleceu.
Ediclecio era morador da cidade de Tacuru.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Condenado por estuprar a filha é preso em Dourados
Polícia
Motociclista morre ao bater na traseira de caminhonete na BR-158
Polícia
Caminhoneiro tomba carreta e morre preso às ferragens em Cassilândia
Polícia
Homens trocam facadas e tijoladas durante briga por mulher em bar de Camapuã
Polícia
Grupo que movimentava o tráfico e a lavagem de dinheiro em MS é alvo da PF
Polícia
Acusado de matar rapaz que defendeu cunhado nega crime em delegacia na Capital
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
Polícia
JD1TV: Ação da PM foi crucial e salvou motociclista acidentado no Carandá Bosque
Polícia
Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis
Polícia