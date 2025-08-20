Motorista morre dias depois de sofrer acidente na MS-295, em Paranhos

O motorista Ediclecio Alves dos Santos, de 43 anos, morreu dias após ficar internado no Hospital da Vida, em Dourados, devido a um grave acidente ocorrido no dia 4 de agosto na MS-295, próximo ao km 20, em Paranhos.

Conforme as informações do site Dourados News, o homem era condutor de uma Volkswagen Kombi. Ele seguia pela rodovia quando acabou sendo atingido na traseira por uma caminhonete Toyota Hilux.

Após o acidente, ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde em Paranhos. No entanto, precisou ser encaminhado para o Hospital da Vida devido a gravidade do seu estado de saúde.

Após 16 dias de internação, ele acabou não resistindo aos ferimentos causados no acidente e faleceu.

Ediclecio era morador da cidade de Tacuru.

